«Майнинговый король Кавказа»: суд рассмотрит дело о гигантской криптоферме

На криптоферму «майнингового короля» наведались полицейские и ОМОН с СОБР-ом

В Ингушетии передано в суд громкое дело нелегальной криптофермы. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в главном управлении ГП РФ в ЮФО и СКФО, владельца, так называемого «майнингового короля Кавказа», ждет заседание по обвинению в статье 165 УК РФ (причинение ущерба владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере).

С декабря 2018 года по август прошлого — майнер израсходовал электричества без учета аж на 22 млн рублей. У злоумышленника была просто гигантская криптоферма.

- Уголовное дело направлено в Магасский районный суд Республики Ингушетия для рассмотрения по существу, - комментируют в ведомстве.

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