«Просто так!»: в Дагестане «силовик» несколько месяцев дурил полицейских

Фото: МВД РД

В Дагестане задержали «силовика», который купил себе поддельное удостоверение без особой цели. Как приводят слова мужчины полицейские: «Просто так! У меня такая зарплата была, что мог позволить себе».

А произошло это в Кизлярском районе. Задержанному 42 года.

- В период времени с апреля по май 2020 года он предъявлял удостоверение, для беспрепятственного проезда по контрольно-заградительным постам, - комментируют в пресс-службе МВД РД.

За пользование липовой «корочкой» мужчине грозит ответственность по статье 327 УК РФ.