Житель Ингушетии зарезал соседа и устроил ДТП на трассе

В Ингушетии ищут жителя села Нестеровское, которого подозревают в убийстве соседа. Об этом сообщают местные жители.

В четверг между соседями, которые входят в один тейп, произошла ссора. Один из них был пьян. Обоюдные выпады и упреки привели к поножовщине - нетрезвый мужчина во время перепалки достал нож и ударил им оппонента. Его соперник умер на месте.

По данным "Интерфакса", после этого мужчина подался в бега. На трассе в Нестеровском злоумышленник на скорости врезался в "Газель". Найти жителя села пока не удалось.