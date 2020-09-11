Ставрополец чуть не зарезал лезвием сожительницу из – за SMS от поклонника

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Ревность жителя Ставрополья довела его сначала на скамью подсудимых, а потом и вовсе «загнала» отбывать на шесть лет колонии строгого режима.

Так, 38-летний житель Предгорного района летом прошлого года влез в окно дома бывшей сожительницы. Он планировал убить женщины лезвием, принесенным с собой.

Злоумышленник дважды ударил им в шею ставропольчанки. К счастью, он не смог довести свое преступление до конца. Отчаянная потерпевшая оказала активное сопротивление.

Позже, когда подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, он объяснил свой поступок. По словам мужчины, он случайно увидел в телефоне бывшей сожительницы сообщение от другого мужчины. Эти слова вызвали у злоумышленника ревность.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.