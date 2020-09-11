В Черкесске снова запретили многолюдные свадьбы и похороны

В Черкесске принимают меры по запрету массовых мероприятий в заведениях. На свадьбы, похороны и поминки нельзя приглашать больше 50 гостей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Совещание прошло в четверг, его провел градоначальник Алексей Баскаев вместе с рабочей группой из числа работников администрации, Роспотребнадзора и МВД. Сотрудники проверяют, как соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы.

- В Черкесске наблюдается рост подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Сегодня мы проводим серьезные профилактические мероприятия для того, чтобы в дальнейшем не пришлось вновь вводить более жесткие ограничительные меры, - сказал Баскаев.

Кроме того, закрыты кладбища. На территорию можно попасть только для погребения. Решение мэрии принято на основе постановления главного санитарного врача по Карачаево-Черкесии.