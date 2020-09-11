На Ставрополье велосипедная дорога свяжет три города

На Ставрополье начали проектировать экологические велотерренкуры которые объединят Железноводск, Минеральные Воды и Лермонтов.

Общая протяженность трассы составит 75 километров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Железноводска.

— Воссозданная инфраструктура привлечет в наш регион туристов, придерживающихся здорового образа жизни, — заявил глава города Евгений Моисеев в беседе с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой, которая приехала в регион с рабочим визитом.

Срок реализации велотерренкура составляет три года.

Напомним, что в Железноводске 19 сентября пройдет фестивалеь «Железный Великан». Там каждый сможет узнать свои габариты в 14 номинациях и сверить их с размерами древних великанов, которые населяли курорт в стародавние времена.

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