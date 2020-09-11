На Ставрополье экс-начальник территориального подразделения полиции пытался заработать 2 млн на взятке

Экс-начальник ОЭБ и ПК ОМВД России по Невинномысску обвиняется в покушении на мошенничество Фото: Олег ЗОЛОТО

Экс-начальник ОЭБ и ПК ОМВД России по Невинномысску обвиняется в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

По данным ведомства, с апреля по май 2020 года экс-начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, получив заявление о мошеннических действиях против директора одной из организаций, поручил проведение доследственной проверки этого сообщения своему подчиненному.

При этом, зная лично директора организации, он сообщил ему ложные сведения о наличии возможности якобы за денежное вознаграждение в размере 2 млн рублей решить вопрос с работниками Следственного комитета и прокуратуры о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Мужчину задержали после того, как он передал деньги.

Уголовное дело с собранными доказательствами направили в суд для дальнейшего рассмотрения.