На Ставрополье экс-начальник территориального подразделения полиции пытался заработать 2 млн на взятке

Экс-начальник ОЭБ и ПК ОМВД России по Невинномысску обвиняется в покушении на мошенничество
Фото: Олег ЗОЛОТО
Экс-начальник ОЭБ и ПК ОМВД России по Невинномысску обвиняется в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.
По данным ведомства, с апреля по май 2020 года экс-начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, получив заявление о мошеннических действиях против директора одной из организаций, поручил проведение доследственной проверки этого сообщения своему подчиненному.
При этом, зная лично директора организации, он сообщил ему ложные сведения о наличии возможности якобы за денежное вознаграждение в размере 2 млн рублей решить вопрос с работниками Следственного комитета и прокуратуры о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Мужчину задержали после того, как он передал деньги.
Уголовное дело с собранными доказательствами направили в суд для дальнейшего рассмотрения.