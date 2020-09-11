Пропала 14-летняя жительница Ставрополя

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

В Ставрополе следователи разыскивают пропавшую без вести 14-летнюю девушку. Бутхузи Элеоноры Мамуковны днем 10сентября ушла из здания администрации Промышленного района Ставрополя, по улице Ленина, дом 415 «б».

Приметы: рост 165 см, волосы каштановые, стрижка каре. Была одета: платье с белой надписью на груди на английском языке, белые кроссовки.

Особые приметы: шрамы на левом запястье.

В случае, если вам известны какие-либо сведения о судьбе разыскиваемой, просьба сообщить об этом в следственный отдел по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю по телефонам: 8 (8652) 26-02-17, 26-37-10 или в полицию на номер 02, (102).