В Ставрополе объяснили причину долгого ожидания скорой для больных с подозрением на коронавирус

В сети многие жители Ставрополья жаловались на то, что долго приходится ждать бригаду скорой помощи для больных с подозрением на коронавирус

В сети многие жители Ставрополья жаловались на то, что долго приходится ждать бригаду скорой помощи для больных с подозрением на коронавирус. На эти жалобы отреагировал министр здравоохранения края Владимир Колесников:

- В каждой районной больнице создана бригада, которая занимается пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию. В Ставрополе таких сейчас семь. Но из-за того, что бригадам часто приходится выезжать за пределы города и доставлять пациентов в близлежащие районы, время приезда несколько увеличилось. Но, так или иначе, они доезжают, и помощь оказывается, - объяснил он.

Владимир Колесников также отметил, что помощь в любом случае оказывают всем заявителям.

Напомним, что жителей Ставрополья также волновал вопрос, достаточно ли в нашем крае медицинских коек для лечения больных с COVID-19? Ответ на него дал министр здравоохранения Владимир Колесников:

- У нас развернуто 2803 койки, ориентированных на пациентов с респираторной инфекцией различного генеза. Из них 1445 - перепрофилированы для лечения больных COVID-19. Учитывая динамику распространения инфекции в регионе, этого более чем достаточно. За период пандемии не было ни одного случая, чтобы приходилось задействовать этот коечный фонд даже на 60%, - заявил глава регионального Минздрава.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ноябре 2020 года жителей региона начнут прививать от нового коронавируса. Первая партия вакцины должна поступить в наш регион в ноябре.

Уже создана база для хранения препарата. Это холодильные камеры с температурой минус 18 градусов. Как сообщил Колесников, делать прививку будут жителям Ставрополья от 18 до 60 лет в два приема с интервалом до трех недель.

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