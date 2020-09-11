На Ставрополье закрыли магазин за угрозу заражения COVID-19

Фото: пресс-служба УФССП по Ставропольскому краю

В Ставрополе приостановили работу одного из магазинов. Такое решение принял суд, рассмотрев результаты проверки, проведенной надзорными органами.

Выяснилось, что бизнесмен нарушил введенный губернатором Ставрополья противоэпидемический режим. А если конкретнее, то контактные поверхности не обрабатывались дезинфицирующими средствами.

Также на входе в магазин отсутствовали антисептики, продавцы обслуживали покупателей без средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Ставрополью.

Суд признал предпринимателя виновным в административном нарушении. Наказание — приостановка работы магазина на пять суток.

Известно, что судебные приставы опечатали помещение магазина. Предпринимателя предупредили об ответственности за незаконное возобновление работы:

- На протяжении всего установленного судом срока судебные приставы будут осуществлять проверку исполнения должником судебного решения, - говорится в сообщении.

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