На Ставрополье закрыли магазин за угрозу заражения COVID-19

Фото: пресс-служба УФССП по Ставропольскому краю
В Ставрополе приостановили работу одного из магазинов. Такое решение принял суд, рассмотрев результаты проверки, проведенной надзорными органами.
Выяснилось, что бизнесмен нарушил введенный губернатором Ставрополья противоэпидемический режим. А если конкретнее, то контактные поверхности не обрабатывались дезинфицирующими средствами.
Также на входе в магазин отсутствовали антисептики, продавцы обслуживали покупателей без средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Ставрополью.
Суд признал предпринимателя виновным в административном нарушении. Наказание — приостановка работы магазина на пять суток.
Известно, что судебные приставы опечатали помещение магазина. Предпринимателя предупредили об ответственности за незаконное возобновление работы:
- На протяжении всего установленного судом срока судебные приставы будут осуществлять проверку исполнения должником судебного решения, - говорится в сообщении.
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