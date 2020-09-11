В Пятигорске откроют кинотеатр на три дня

В Пятигорске на три дня откроют кинотеатр под открытым небом. Так, 11, 12 и 13 сентября гости и жители курорта смогут посмотреть любимые советские фильмы, на которых выросло не одно поколение: «Мэри Поппинс, до свидания!» (1983), «Алые Паруса» (1961) и музыкальную сказку «Мама» (1976).

Как сообщили в пресс-службе администрации города, начало сеансов в 20:00.

- Не забывайте о правилах социального дистанцирования, - говорится в сообщении. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске в День города усилили движение общественного транспорта.

Так, чтобы горожане смогли добраться до отдалённых районов по окончании торжеств, на курорте сделали дополнительные маршруты. Например, от Новопятигорского озера до ж/д вокзала можно будет уехать на дежурном трамвае.

С площади ж/д вокзала пятигорчане смогут добраться в посёлок Энергетик на 16 маршрутке, в Нижнеподкумский — на 20 автобусе, а до станицы Константиновской — на 14А.