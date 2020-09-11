Будущее "Дома с приведениями" в Ставрополе стало призрачным

Особняк 1914 года в Ставрополе хотят передать новому инвестору. Владелец "Дома с приведениями" не исполняет условия договора. Об этом рассказывает пресс-служба министерства имущественных дел Ставрополья.

В 2016 году здание по улице Комсомольская арендовал бизнесмен Виталий Сидько. По договору, он должен был за три года реконструировать особняк. Но дом по-прежнему аварийный. В декабре 2019 года министерство пошло в суд, требуя выплатить неустройку в размере 4,4 млн рублей. Суд одобрил иск, но снизил сумму до одного млн рублей.

После того, как договор будет расторжен, ведомство будет искать нового инвестора. Когда начнется конкурс - пока не известно.

Сидько отметил, что не отремонтировал дом из-за того, что статус здания не поменяли. Предприниматель обращался в "СтавКрайИмущество", чтобы перевести здание из жилого в "коммерцию". Но ему отказывали. Только это помешало ему провести работы. Мужчина намерен пойти в суд.