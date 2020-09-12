Жители Ставрополья могут купить свежие овощи прямо у подъезда

Акция «Овощи к подъезду» удобна как покупателям, так и продавцам. При этом к торговле допускаются не только производители сельхозпродукции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Картофель, лук, капуста, томаты, морковь, свекла и другая плодоовощная продукция предприятий АПК и крестьянско-фермерских хозяйств попадает на прилавок прямо с поля.

Торговля проходит в том числе на внутриквартальных и внутридомовых территориях прямо с машин.

Так, в краевом центре под выездную торговлю сезонной плодоовощной продукцией создана 61 площадка (19 в Ленинском районе, 15 в Октябрьском и 27 в Промышленном).

Акция «Овощи к подъезду» удобна как покупателям, так и продавцам. При этом к торговле допускаются не только производители сельхозпродукции.

Для участия в акции нужно только наличие свидетельства о регистрации сезонного объекта мелкорозничной торговли.

Как сообщили в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли и лицензированию, для участия в акции достаточно обратиться с заявкой в администрацию своего муниципального образования.

Напомним, что акция проводится с 15 мая по 15 декабря.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе по традиции в субботу и воскресенье развернутся ярмарки выходного дня. Жителей и гостей города осень порадует изобилием фруктов, овощей.

Продукцию сельхозпроизводителей, а также выпечку, бакалейные товары, мед и многое другое можно будет купить на ярмарках, проходящих в рамках акции «Покупай ставропольское!». Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.