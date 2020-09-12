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«У меня такая зарплата была, что мог позволить себе»: в Дагестане поймали лже-сотрудника силовых органов

Злоумышленник осознал, что «даже при очень высокой зарплате» представляться тем, кем ты не являешься, не самое лучшее решение
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»

Фото: Архив "КП"

42-летний житель Кизлярского района Дагестана в отделе полиции не стесняясь признался в покупке поддельного удостоверения сотрудника силовых структур.

До этого правоохранители получили информацию о том, что мужчина использует липовое удостоверение, когда приходится «решать проблемы».

Так, предприимчивый житель Дагестана весной этого года нагло предъявлял удостоверение, для беспрепятственного проезда по контрольно-заградительным постам Кизлярского района.

- Для чего вы его приобрели?, - интересуется правоохранитель во время допроса у подозреваемого;

-Просто так. Просто большая зарплата мне позволяла, я просто его вот так вот заказал. Я даже не был уверен, что мне его просто так вышлют. Думал, если меня этот человек кинет… У меня на тот момент такая зарплата была, что 25 тысяч рублей потерять – для меня были пустяки, - признается задержанный.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Дагестану.

- Я не знал о последствиях. Если б я знал, что вот так меня сюда будут таскать, что у меня вот такие головные боли будут, я его никогда в жизни не сделал бы, - продолжает подозреваемый, узнав, что ему за это грозит.

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