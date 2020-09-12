«У меня такая зарплата была, что мог позволить себе»: в Дагестане поймали лже-сотрудника силовых органов

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» Фото: Архив "КП"

42-летний житель Кизлярского района Дагестана в отделе полиции не стесняясь признался в покупке поддельного удостоверения сотрудника силовых структур.

До этого правоохранители получили информацию о том, что мужчина использует липовое удостоверение, когда приходится «решать проблемы».

Так, предприимчивый житель Дагестана весной этого года нагло предъявлял удостоверение, для беспрепятственного проезда по контрольно-заградительным постам Кизлярского района.

- Для чего вы его приобрели?, - интересуется правоохранитель во время допроса у подозреваемого;

-Просто так. Просто большая зарплата мне позволяла, я просто его вот так вот заказал. Я даже не был уверен, что мне его просто так вышлют. Думал, если меня этот человек кинет… У меня на тот момент такая зарплата была, что 25 тысяч рублей потерять – для меня были пустяки, - признается задержанный.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Дагестану.

- Я не знал о последствиях. Если б я знал, что вот так меня сюда будут таскать, что у меня вот такие головные боли будут, я его никогда в жизни не сделал бы, - продолжает подозреваемый, узнав, что ему за это грозит.

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