Госпиталь для заразившихся коронавирусом вновь открылся в КБР

В госпиталях получают медицинскую помощь 632 пациента (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях - 31 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за роста заразившихся коронавирусной инфекцией в городе Прохладный Кабардино-Балкарской Республики возобновил свою работу госпиталь особо опасных инфекций на базе Центральной районной больницы.

Там развернули 220 коек, из них 117 обеспечены кислородной поддержкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В республике наблюдается рост заболеваемости. Бессимптомное прохождение отмечается у 31% зараженных, легкой формой болеют 49,3%.

В госпиталях получают медицинскую помощь 632 пациента (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях - 31 человек.

Тем временем в соседнем КЧР снова запретили многолюдные свадьбы и похороны. Так, в Черкесске принимают меры по запрету массовых мероприятий в заведениях. На свадьбы, похороны и поминки нельзя приглашать больше 50 гостей.