На Ставрополье почти 9, 5 тысяч пациентов выздоровели от коронавируса

Под наблюдением медиков находятся 8159 человек, из них 7119 соблюдают самоизоляцию на дому. Лечение в стационаре получают 1058 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье выздоровели от Covid-19 9424 человека. Выписаны накануне еще 187.Лаборатории провели уже 457024 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Выявлено 135 больных коронавирусной инфекцией. Всего диагноз подтвержден в установленном порядке у 13526 человек, в том числе у 940 детей, из которых 861 уже выздоровел.

Под наблюдением медиков находятся 8159 человек, из них 7119 соблюдают самоизоляцию на дому. Лечение в стационаре получают 1058 пациентов: в тяжелом состоянии – 112, в том числе 18 подключены к аппаратам ИВЛ; в состоянии средней степени тяжести – 590.

Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Сняты с медицинского наблюдения 63347 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что от коронавируса в крае умерло 265 человек. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. А за последние сутки диагноз подтвердился еще у 135 жителей региона.

В медорганизациях свободны на 62% инфекционные койки, развернутые для оказания медицинской помощи при коронавирусе, и на 59% - реанимационные, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких.