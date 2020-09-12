Жительница Дагестана ответит за убийство мужчины

Фото: пресс-служба СКР России по Дагестану

Инцидент произошел 7 сентября, около 23:00, на окраине села Какамахи Левашинского района Дагестана.

Там, на почве ранее сложившихся личных неприязненных отношений, между четырьмя мужчинами произошел конфликт. Ссора переросла в драку.

В это время в автомобиле находилась жена одного из участников конфликта. Женщина, видя происходящее, схватила нож, лежащий в салоне машины и ранила двух мужчин.

От полученных травм один из потерпевших скончался месте. Второго потерпевшего госпитализировали.

Против 46-летней подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Дагестану. Злоумышленница находится под стражей. Скоро ей предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

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