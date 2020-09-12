В Георгиевске ищут свидетелей избиения мужчины

В сети появилось видео, где несколько жителей Георгиевска пытаются выяснить у правоохранителей, кто избил мужчину, которого они привезли в больницу. Так, на кадрах женщина снимает молодого полицейского на мобильный. В это время он отвечает ей вопросом на вопрос:

- Вы сказали, «вы напали на человека». Конкретно утвердили, правильно? Я правильно вопрос задал?, - возмущается он.

Другой мужчина, также снимающий происходящее на камеру, называет фамилию и спрашивает, есть ли среди двух правоохранителей такой человек.

В это время полицейский отвечает, что это не он и садится в служебную машину. Там за рулем находится его коллега. Оператор мобильной съемки спрашивает, он ли носитель этой фамилии?

Тот отвечает, что все вопросы лучше задать «в отделе города Георгиевска». Оператор, видя, что стражи порядка собираются уезжать, спрашивает: «А вы можете пояснить, каким образом избитый человек, с побоями вместе с вами поступил в больницу?

Через какое-то время сидящий за рулем служебной машины полицейский отвечает:

- Потому что он оказал неповиновение, правильно?

На мобильный правоохранителя поступает звонок, он говорит, что опаздывает и отъезжает с места событий. Голос за кадром не сдается, интересуясь: «За что вы избили человека, объясните нам?»

- А вы лично видели? – раздается вопрос из машины. И полицейские уезжают.

Автор поста, прикрепив фото пострадавшего мужчины, пишет, что инцидент произошел 12 сентября, в 09:10, на перекрестке улиц Ленина-Орджоникидзе города Георгиевска Ставрополья:

- Гаишниками был избит человек. Всех, кто был свидетелем данного происшествия, пожалуйста, откликнитесь! Человек находится в реанимации. Не оставайтесь равнодушными к беспределу, - добавляет он.

Официальных комментариев от правоохранителей по данному инциденту пока не поступало.

Тем временем один из комментаторов, опубликовал под постом видео и подписал:

- На видео видно, что никто его не бил. Он не остановился на требования остановиться. И начал угонять, они догнали одели на ручники и доставили в отдел, а бить его никто не бил! (орфография и пунктуация автора сохранены).