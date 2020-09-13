На Ставрополье число заболевших коронавирусом выросло до 13,6 тысяч

На Ставрополье количество заболевших коронавирусом увеличилось до 13663 случаев. За сутки врачи обнаружили 137 зараженных. Об этом сообщает Владимир Владимиров в социальных сетях.

За день врачи выписали 62 пациентов. Всего спасены от инфекции 9486 местных жителей. Это почти 70% от общего числа случаев. Однако 268 человек, к несчастью, скончались - за сутки зарегистрированы три новых смерти.

За все время борьбы с коронавирусом специалисты провели 463 исследования.

- Коронавирус — это реальность, с которой нужно считаться. Стараться делать всё, чтобы защитить здоровье от этой угрозы. И лучший способ предотвратить заражение – профилактика, - написал Владимиров.

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