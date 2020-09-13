В Пятигорске устанавливают причину разрушения газовой мастерской

Фото с места: МЧС по СК

В Пятигорске не стало мастерской по установке газового оборудования на машины. Сообщение о ЧП поступило утром 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю.

На вызов выехал пожарный расчет, который обнаружил на месте разрушенное здание. Площадь мастерской была 60 квадратных метров.

- По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по ситуации, - сказано в сообщении.

Последствия ЧП ликвидировали. К работе привлекли 31 человека и 10 единиц техники.