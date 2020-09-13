Курортный сбор привнес в бюджет Ставрополья 85 млн рублей

Больше 190 тысяч туристов оплатили курортный сбор на Ставрополье. С начала года бюджет края благодаря этому получил 85,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Ставропольского края.

Отмечается, что только за лето было собрано 23 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на проекты по обновлению городов-курортов на Ставрополье.

Так, до конца 2020 года должны благоустроить Верхний парк в Ессентуках и нижние терренкуры Курортного парка в Железноводске. Под благоустройство попадают мемориал "Журавли" и сквер у памятника Ходжаеву в Кисловодске, а также сквер в районе минеральных источников в Пятигорске.

Отметим, что результаты 2020 года в разы уступают показателям за предыдущие года. К примеру, в 2018 году курортный сбор составил 181 миллион рублей. А в 2019 году - 190,2 миллиона рублей. Спад связан с ограничительными мерами из-за коронавируса.

Курортный сбор действует с 2017 года.