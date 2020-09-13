"Свихнулся": Житель Ставрополя выкинул в окно многоэтажки все вещи

Фото с места ЧП Фото: СОЦСЕТИ

Ночью в Ставрополе неизвестный стал выкидывать вещи через окно. Шум разбудил жильцов дома, в котором все происходило. На место приехала полиция, сообщают пользователи сети.

Инцидент произошел ночью на 13 сентября, после полуночи. Жилец дома в микрорайоне "Перспективный" ни с того ни с сего стал выкидывать вещи из окна. Причем некоторые из них при приземлении разбивались. Бьющиеся предметы не давали спать всю ночь.

На кадрах видно, что некоторые из вещей не долетали до земли. Что побудило человека очистить квартиру от предметов - не известно. В социальных сетях уверяют, что броски были очень агрессивными: "Свихнулся, кажись".

Подробностей инцидента пока нет. Вещи уже убрали прохожие и коммунальные службы.