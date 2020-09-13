На Ставрополье отчитались о числе жалоб на проведение выборов

На Ставрополье 13 сентября начался единый день голосования. Председатель избиркома Ставрополья Евгений Демьянов рассказал, как проходят выборы в крае. С его слов, жалоб нет - есть только вопросы организационного характера.

Напомним, на Ставрополье уже несколько дней идут выборы в органы местного самоуправления и довыборы в Краевую Думу. Голосование проходит на 21 территории, работают 20 территориальных и одна избирательная комиссия города-курорта Пятигорска, а также 580 участковых избирательных комиссий.

- Участвуют 4 кандидата в депутаты краевого парламента по избирательному округу № 2 и 1062 кандидата на 433 мандата в муниципалитетах. На утро сегодняшнего дня в Ставропольском крае в списки избирателей включено 808214 избирателей (64087 человек - на выборах краевого уровня, 771537 человек – на выборах муниципального уровня), - сказано в сообщении управления по информационной политике Правительства Ставропольского края.

На участках, кроме того, работают почти пять тысяч общественных наблюдателей и 107 журналистов. Пока что жалоб на проведение выборов нет. За все время поступило 50 звонков, обратившиеся интересовались об организации голосования.

- Голосование организовано в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Все участники избирательного процесса – члены избиркомов, избиратели, наблюдатели - обеспечены масками, перчатками, санитайзерами. Сделано все, чтобы процедура голосования прошла максимально безопасно, - отметил Демьянов.