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Больше 210 тысяч жителей Ставрополья сходили на выборы депутатов

Свой голос отдало больше 25 процентов избирателей
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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На Ставрополье объявили явку на выборы депутатов. Проголосовало больше 210 тысяч избирателей. Из них 98 тысяч сделали свой выбор, не выходя из дома, передает председатель избиркома Ставропольского края Евгений Демьянов.

- На утро сегодняшнего дня в Ставропольском крае в списки избирателей включено 808214 избирателей (64087 человек - на выборах краевого уровня, 771537 человек – на выборах муниципального уровня), - сообщали ранее в Правительстве Ставрополья. Выходит, на выборы уже пришло более 25% избирателей.

Выборы проходят в 21 муниципалитете региона. В крае выбирают тех, кто войдет в законодательные органы территорий. Кроме того, идут довыборы в Думу Ставрополья.

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