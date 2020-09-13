Больше 210 тысяч жителей Ставрополья сходили на выборы депутатов

На Ставрополье объявили явку на выборы депутатов. Проголосовало больше 210 тысяч избирателей. Из них 98 тысяч сделали свой выбор, не выходя из дома, передает председатель избиркома Ставропольского края Евгений Демьянов.

- На утро сегодняшнего дня в Ставропольском крае в списки избирателей включено 808214 избирателей (64087 человек - на выборах краевого уровня, 771537 человек – на выборах муниципального уровня), - сообщали ранее в Правительстве Ставрополья. Выходит, на выборы уже пришло более 25% избирателей.

Выборы проходят в 21 муниципалитете региона. В крае выбирают тех, кто войдет в законодательные органы территорий. Кроме того, идут довыборы в Думу Ставрополья.

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