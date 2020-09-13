В Ингушетии женщина 1,5 года получала пенсию умершей мамы

В Ингушетии возбудили уголовное дело против 34-летней жительницы Малгобека. Женщина получала пенсию вместо своей покойной матери. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Факт выявили 11 сентября в ходе проверки. Выяснилось, что мать женщина скончалась в январе 2019 года. Ее дочь не стала уведомлять о смерти и до августа 2020 года получала вместо нее пенсию. В общей сложности 34-летняя жительница Малгобека заработала 220 тысяч рублей.

- В действиях гражданки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину), - сказано в сообщении МВД по РИ.