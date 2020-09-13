На Ставрополье младенец выжил в смертельном ДТП

Фото с места ДТП: ГИБДД по Ставропольскому краю

В Буденновском районе произошло смертельное ДТП с участием ребенка. Известно о двух погибших. Информацию подтверждает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария произошла в 14 часов на 127 километре трассы "Светлоград - Благодарный- Буденновск". Недалеко от села Новая жизнь водитель "Хендэ Акцент" на высокой скорости потерял управление и съехал с дороги. Машина врезалась в дерево.

- 33-летний водитель и 32-летняя пассажир от полученных травм скончались на месте. Их ребёнок благодаря детской автолюльке травм не получил, - сказано в сообщении ГИБДД по Ставропольскому краю.

Фото с места ДТП: ГИБДД по Ставропольскому краю

Как уточняют в пресс-службе, все участники ДТП - местные жители.

- На месте работают наряды ДПС и сотрудники следствия. Обстоятельства происшествия уточняются, - сообщил начальник ОР ДПС ГИБДД города Буденновск ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексей Крец.