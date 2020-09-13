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На выборы депутата Думы Ставрополья пришло более 27 тысяч избирателей

Показатель называют высоким
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Председатель избиркома Ставрополья Евгений Демьянов озвучил явку на выборы депутата Краевой Думы. По его словам, по состоянию на 12 часов пришло более 27 тысяч человек. Это больше 42% от общего числа избирателей.

- По дополнительным выборам депутата Думы Ставропольского края VI созыва по одномандатному избирательному округу №2 на 12:00 с учётом двух дней досрочного голосования явка избирателей составила 27 тысяч 212 избирателей, - сказал Демьянов.

На выборы в муниципальные парламенты тоже высокая явка. Более 42%. Согласно данным избиркома, активнее всех голосует Новоселицкий (61%), Красногвардейский (48%) и Степновский (45%) районы. Более пассивно - в Минераловодском районе (12%), Ессентуках – (16%) и Предгорном районе - (22%).

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