На выборы депутата Думы Ставрополья пришло более 27 тысяч избирателей

Председатель избиркома Ставрополья Евгений Демьянов озвучил явку на выборы депутата Краевой Думы. По его словам, по состоянию на 12 часов пришло более 27 тысяч человек. Это больше 42% от общего числа избирателей.

- По дополнительным выборам депутата Думы Ставропольского края VI созыва по одномандатному избирательному округу №2 на 12:00 с учётом двух дней досрочного голосования явка избирателей составила 27 тысяч 212 избирателей, - сказал Демьянов.

На выборы в муниципальные парламенты тоже высокая явка. Более 42%. Согласно данным избиркома, активнее всех голосует Новоселицкий (61%), Красногвардейский (48%) и Степновский (45%) районы. Более пассивно - в Минераловодском районе (12%), Ессентуках – (16%) и Предгорном районе - (22%).

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