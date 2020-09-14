На Ставрополье автоинспекторам пришлось вести пьяного водителя «копейки» под руки

Сотрудники Госавтоинспекции Туркменского района накануне остановили раритетную отечественную легковушку «копейку». Правоохранителям показалась весьма странной манера управления.

За рулем был 34-летний местный житель, который имел очевидные признаки опьянения. Когда автоинспекторы попросили его предъявить документы и присесть в патрульный автомобиль, водитель не смог выйти.

Мужчину пришлось под руки вести полицейским и сажать на пассажирское сидение.

Отрицать употребление спиртных напитков перед поездкой водитель не стал. Он согласился пройти процедуру освидетельствования, которая показала наличие более 0,9 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе.

По данному факту составили административный материал по статье «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рулей, а также лишение права управления сроком от полутора до 2 лет. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.