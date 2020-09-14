Молодой ставрополец забил до смерти мужчину металлической пластиной

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

21-летний житель Советского округа подозревается в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР России. По данным ведомства, молодой человек напился и избил до смерти деревянной палкой и металлической пластиной 32-летнего мужчину.

Как полагает следствие, потерпевший забрался в дом его товарища, предположительно, для совершения кражи. От полученных травм мужчина скончался на месте.

После совершенного преступления подозреваемый ушел к себе домой, где его и задержали правоохранители.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. Подозреваемый находится под стражей.

Ранее «КП-Северный кавказ» писала, что в Георгиевске ищут свидетелей избиения мужчины. В сети появилось видео, где несколько жителей Георгиевска пытаются выяснить у правоохранителей, кто избил мужчину, которого они привезли в больницу.