На Ставрополье мужчина попытался откупить сына от полиции

Ставрополец передал полицейскому 160 тысяч рублей, чтобы уладить проблемы своего сына. Однако правоохранитель отказался принять взятку. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Против 60-летнего жителя Изобильного Ставрополья возбудили уголовное дело. Мужчина собирался дать крупную взятку полицейскому, чтобы тот прекратил розыск его сына, подозреваемого в страшном преступлении.

Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России по Ставрополью. Так. Ранее в Изобильном на территории одного из частных домов произошло убийство. Главным фигурантом дела стал 39-летний местный житель.

Подозреваемого объявили в розыск. 26 июня отец злоумышленника договорился о встрече с начальником ОУР отдела МВД России по Изобильненскому округу.

Ставрополец передал полицейскому 160 тысяч рублей, чтобы уладить проблемы своего сына. Однако правоохранитель отказался принять взятку.

60-летнего мужчину задержали. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что молодой ставрополец забил до смерти мужчину металлической пластиной. После совершенного преступления подозреваемый ушел к себе домой, где его и задержали правоохранители.