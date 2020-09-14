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На Ставрополье мужчина попытался откупить сына от полиции

Ставрополец передал полицейскому 160 тысяч рублей, чтобы уладить проблемы своего сына. Однако правоохранитель отказался принять взятку.
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Ставрополец передал полицейскому 160 тысяч рублей, чтобы уладить проблемы своего сына. Однако правоохранитель отказался принять взятку.

Ставрополец передал полицейскому 160 тысяч рублей, чтобы уладить проблемы своего сына. Однако правоохранитель отказался принять взятку.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Против 60-летнего жителя Изобильного Ставрополья возбудили уголовное дело. Мужчина собирался дать крупную взятку полицейскому, чтобы тот прекратил розыск его сына, подозреваемого в страшном преступлении.

Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России по Ставрополью. Так. Ранее в Изобильном на территории одного из частных домов произошло убийство. Главным фигурантом дела стал 39-летний местный житель.

Подозреваемого объявили в розыск. 26 июня отец злоумышленника договорился о встрече с начальником ОУР отдела МВД России по Изобильненскому округу.

Ставрополец передал полицейскому 160 тысяч рублей, чтобы уладить проблемы своего сына. Однако правоохранитель отказался принять взятку.

60-летнего мужчину задержали. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что молодой ставрополец забил до смерти мужчину металлической пластиной. После совершенного преступления подозреваемый ушел к себе домой, где его и задержали правоохранители.

ЧП