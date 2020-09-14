Ставрополь украсят 10 тысяч разноцветных светодиодных лент

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе в честь Дня города на улицах появились более 500 светящихся композиций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в краевом центре уже начали создавать атмосферу праздника, в том числе благодаря светодиодным лентам.

Всего их предусмотрено более 10 тысяч. На дорогах и в парках появились 500 светящихся композиций. Несколько зданий в центре в вечернее время подсвечиваются яркими огнями.

А свой день рождения Ставрополь также встретит яркой и сияющей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Кстати, еще одна хорошая новость: на площади Ленина перед 31 декабря 2020 года планируют установить Новый светодиодный арт-объект. Тендер на приобретение иллюминации на сайте госзакупок разместила администрация Ставрополя.

Стоимость новогоднего сюрприза для горожан составляет 13 миллионов рублей.