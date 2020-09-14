На Ставрополье должника-алиментщика отправили в колонию строгого режима

Ставрополец более пяти лет не перечислял деньги на содержание дочери. В итоге сумма задолженности составила свыше 500 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минераловодском городском округе привлекли к уголовной ответственности мужчину, который уклоняется от уплаты алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управлении ФССП.

Оказалось, что ставрополец более пяти лет не перечислял деньги на содержание дочери. В итоге сумма задолженности составила свыше 500 тысяч рублей.

Сначала его привлекли к административной ответственности. Но и после 50 часов обязательных работ нерадивый папа не погасил задолженность.

В результате судебные приставы составили протокол по статье УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». Суд признал должника виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье нерадивый отец после развода с женой задолжал ребенку более 115 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев, с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.