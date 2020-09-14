В Ингушетии завели уголовное дело на похитителя маленьких девочек

В Ингушетии началось расследовать уголовное дело 38-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в похищении маленькой беззащитной девочки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Это произошло 8 сентября 2020 года, после 17 часов, на улице Лесной Назрани. Подозреваемый увидел 12-летнюю девочку, одиноко идущую вдоль дороги. И тогда у него зародился план похитить ребенка. Сначала он просто схватил девочку за руку, а уже через пару шагов, обездвижив жертву, нес ее.

- Однако вследствие появления на данной местности посторонних лиц и пресечения ими противоправных действий, осуществить дальнейшие действия злоумышленнику не удалось, после чего он скрылся с места происшествия, - сказано в сообщении СКР.

Очень быстро подозреваемого поймали. Против него возбудили уголовное дело по пункту "д" второй части 126 статьи УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего). Идет сбор доказательств.