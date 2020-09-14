В Пятигорске гостей и горожан порадовал семейный кинотеатр в парке Цветник

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

В Пятигорске на три дня открыли кинотеатр под открытым небом. Так, 11, 12 и 13 сентября гости и жители курорта смогли посмотреть любимые советские фильмы, на которых выросло не одно поколение: «Мэри Поппинс, до свидания!» (1983), «Алые Паруса» (1961) и музыкальную сказку «Мама» (1976).

Так, в парке Цветник Пятигорска зрителям представили совместный советско-румынско-французский музыкальный фильм-сказка «Мама» (1976). Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Киноленту, снятую режиссером Элизабетой Бостан по мотивам сказки братьев Гримм «Волк и семеро козлят» в современной интерпретации, можно по праву считать жемчужиной советского кинематографа.

Детский мюзикл с веселым и добрым сценарием многие, наверное, уже видели, но смотрели ее на большом экране и под открытым небом впервые.

В субботу там же состоялся показ самого романтичного советского художественного фильма 1961 года - «Алые паруса». А теплым воскресным вечером пятигорчан ожидала музыкальная сказка «Мама» (1976).

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе в честь Дня города на улицах появились более 500 светящихся композиций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Так, в краевом центре уже начали создавать атмосферу праздника, в том числе благодаря светодиодным лентам.