Клиенты УРАЛСИБА могут приобрести автомобиль со скидкой

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Стать владельцем собственного авто стало гораздо проще. Банк УРАЛСИБ (ПАО) предлагает программы с государственной поддержкой автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Прием заявок и выдача кредитов возобновлены во всех отделениях. Участники программы льготного автокредитования имеют возможность получить 10-процентную скидку на приобретаемый в кредит автомобиль. Список автомобилей определяет Минпромторг России.

Клиенты, решившие стать автовладельцами впервые, могут получить кредит по программе «Первый автомобиль». Родители, в том числе приемные или опекуны, одного и более несовершеннолетних детей могут рассчитывать на заем по программе «Семейный автомобиль». Стоит отметить, что претендовать на одобрение заявки по обеим программам могут заемщики, не имеющие действующих и закрытых кредитов на приобретение автомобиля (для программы «Семейный автомобиль» кредиты не должны быть выданы в 2019 и 2020 годах). Кроме того, клиенты должны иметь водительские удостоверения.

Максимальный срок кредита – 60 месяцев. Минимальный первоначальный взнос – 10% от стоимости автомобиля. Стоимость автомобиля в рамках программы не должна превышать 1,5 млн рублей. При этом на приобретаемое авто не старше 2020 года необходимо оформить электронный паспорт транспортного средства.

Госпрограмма также предоставляет клиенту возможность получения кредита с остаточным платежом. Заемщик может погасить последний платеж за счет личных средств, либо продав автомобиль с помощью автосалона с последующей покупкой нового (trade-in).

Подробнее о программе льготного автокредитования можно узнать в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 536 банкоматов, 522 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.