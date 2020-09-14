Александр Панайотов и Игорь Корнелюк выступили в Пятигорске на День города

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

В Пятигорске с размахом отметили 240-летие ставропольского курорта. Отметить вместе с горожами юбилей города и подарить Пятигорску хорошую музыку и отличное настроение приехали артисты Александр Панайотов и Игорь Корнелюк.

На ура приняла публика концерт ансамбля песни и пляски штаба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Напомним, что в первый день празднования на курорте выступила российская певица, автор песен - Елена Темникова.

Перед концертом она опубликовала на своей странице в соцсети видео, снятое с балкона многоэтажки, где восхитилась пейзажем Пятигорска. - Здесь невероятно красиво. Хочу здесь жить, - произносит Елена за кадром.

После чего она разместила еще ролик, где аппетитно дегустирует пятигорский чебурек, оценив его вкус.

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