Жителей Ставрополья предупреждают о нашествии летучих мышей

Фото: пресс-служба ПАСС СК

На Ставрополье в осенний период отмечается увеличение количества случаев, связанных с проникновением летучих мышей в квартиры и дома.

Спасатели 3-4 раза в неделю выезжают на отлов летучих мышей. Чаще всего помощь требуется пожилым жителям региона и семьям с детьми.

Многие пугаются при виде таких незваных гостей, начинают паниковать. При этом сами по себе летучие мыши не представляют серьезной опасности для человека, никогда не нападают на него первыми. Более того, рукокрылый зверек, попадая в квартиру, сам пугается и старается покинуть помещение.

Если вы не боитесь летучего гостя, попробуйте поймать его самостоятельно. Для этого следуйте рекомендациям:

- Использовать какие-либо специальные приспособления не требуется. Достаточно простого веника и совка, которые имеются в каждом доме.

- Спокойно подождите некоторое время, не шевелясь и не пугая животное, летучая мышь самостоятельно покинет квартиру тем же путем, которым в нее попала.

- Если мышь не улетает, наденьте плотные перчатки, подождите пока зверек куда-нибудь сядет;

- Аккуратно, чтобы не травмировать зверька, накройте его веником. Таким образом можно обездвижить его;

- Вынесите мышь на улицу, продолжая прижимать его веником и совком. Убедитесь, что по близости нет кошек и собак, выпустите ее на свободу;

- Под веник с мышью подсуньте совок. Таким образом зверек окажется заблокированным с обеих сторон;

Чтобы предотвратить проникновение летучих мышей в квартиру, рекомендуется не снимать москитные сетки с окон даже в период проветривания квартиры.

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