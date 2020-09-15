В Георгиевске водитель более часа отказывался предъявить документы правоохранителям

В сети появилось видео, где несколько жителей Георгиевска снимая полицейских на мобильный, пытаются выяснять, что случилось с мужчиной, которого они привезли в больницу.

По мнению горожан, местный житель был доставлен в центральную районную больницу с травмами.

Так, на кадрах женщина снимает молодого полицейского на мобильный. В это время он отвечает ей вопросом на вопрос:

- Вы сказали, «вы напали на человека». Конкретно утвердили, правильно? Я правильно вопрос задал?, - возмущается он.

Другой мужчина, также снимающий происходящее на камеру, называет фамилию и спрашивает, есть ли среди двух правоохранителей такой человек.

В это время полицейский отвечает, что это не он и садится в служебную машину. Там за рулем находится его коллега. Оператор мобильной съемки спрашивает, он ли носитель этой фамилии?

Тот отвечает, что все вопросы лучше задать «в отделе города Георгиевска». Оператор, видя, что стражи порядка собираются уезжать, спрашивает: «А вы можете пояснить, каким образом избитый человек, с побоями вместе с вами поступил в больницу?

15 сентября стали известны подробности этого инцидента. Так, как сообщили в пресс-службе УГИБДД по СК, в Георгиевске сотрудники Госавтоинспекции пытались остановить легковушку. Но водитель проигнорировал законное требование полицейских и продолжил ехать.

Правоохранители заблокировали машину на соседней улице. Находившийся за рулем мужчина сообщил, что не заметил, как его останавливали, и отказался передать сотруднику ДПС документы на право управления транспортным средством и водительское удостоверение.

При этом он ссылался на отсутствие у полицейских необходимого, по его мнению, дополнительного разрешения.

На протяжении длительного времени автоинспекторы требовали от водителя добровольно передать документы, разъясняя при этом какие нормы закона он нарушает.

В ответ мужчина не реагировал и требовал проехать в отдел полиции округа, угрожал собрать людей для отстаивания своих прав не предъявлять документы.

После очередного отказа выполнить законные требования, согласно закону «О полиции», автоинспекторы были вынуждены применить в отношении водителя физическую силу и спецсредства – наручники.

В отделе внутренних дел против нарушителя составили административный протокол. Теперь ставропольцу грозит административный арест до 15 суток с отбыванием наказания в специальном приемнике для административно задержанных лиц.

Также выяснилось, что этот водитель два раза привлекался к административной ответственности по аналогичной статье и был ранее судим.

Позднее мужчина пожаловался на плохое самочувствие, и ему вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила его в больницу.

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