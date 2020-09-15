В Невинномысске экс-сотрудница судебных приставов-исполнителей ответит за мошенничество и взяточничество

Протитв злоумышленницы возбудили два уголовных дела Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Экс-судебный пристав-исполнитель Невинномысского городского отдела судебных приставов УФССП России по Ставрополью подозревается в мошенничестве и получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, летом 2019 года женщина предложила одному из должников, в отношении которого велось исполнительное производство, окончить его за 100 тысяч рублей.

После этого судебный пристав-исполнитель снизила сумму вознаграждения до 50 тысяч рублей, которую получила от знакомого должника, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, проводимого сотрудниками УФСБ России по краю и городского отдела МВД России.

Кроме того, с октября 2016 года по февраль 2019 года злоумышленница от одной из должниц, в отношении которой было возбуждено исполнительное производство, под предлогом погашения её задолженности перед банком, получила более 199 тысяч рублей, которые потратила на свои нужды.

Следователи продолжают собирать необходимые доказательства. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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