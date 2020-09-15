Житель Ставрополья перечислил телефонному мошеннику около полумиллиона рублей

Полиция призывает ставропольцев к бдительности при общении с незнакомцами, переводе денег, в том числе, с помощью мобильных приложений банков Фото: Олег ЗОЛОТО

39-летнему жителю села Тищенского Изобильненского городского округа Ставрополья позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

Под предлогом усиления защиты сохранности денег, хранящихся на картах заявителя, злоумышленник убедил его сообщить все личные данные и коды подтверждения из смс-сообщений.

После общения с незнакомцем со счета ставропольца списалось около полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Потерпевший обратился с заявлением в местный отдел полиции. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полиция призывает жителей Ставрополья к бдительности при общении с незнакомцами, переводе денежных средств, в том числе, с помощью мобильных приложений банков, а также на электронные кошельки при приобретении товара на интернет-сайтах и прочих действиях, которые могут привести к хищению денежных средств с ваших счетов.

Незамедлительно сообщайте сведения о совершенных в отношении вас преступлениях в органы внутренних дел по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона).

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