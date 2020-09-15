В Ставрополе водитель объяснила запах спиртного приемом сердечных капель

Фото: скриншот видео пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

В Ставрополе накануне днем наряд ДПС остановили иномарку под управлением 29-летней девушки, которая имела признаки опьянения.

Водитель факт нетрезвого вождения отрицала. Она сообщила, что пила накануне поездки сердечные капли, которые вызвали эффект запаха спиртного.

От прохождения освидетельствования на месте девушка отказалась, сославшись, что эта процедура не гигиенична.

Не смутил ставропольчанку и тот факт, что каждый мундштук для продувания в алкотестер стерилен и находится в индивидуальный упаковке. Проехать в больницу девушка также не захотела. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

По данному факту составили административный материал по статье: «Невыполнение законных требований сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние опьянения». Ставропольчанке грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Машину передали родственнику водителя, который вписан в страховку.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Георгиевске водитель более часа отказывался предъявить документы правоохранителям.

Позднее мужчина пожаловался на плохое самочувствие, и ему вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила его в больницу.

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