В дом жителя Ставрополья проникла голодная лиса

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Инцидент произошел в селе Левокумском Ставрополья. Там в дом, который находится на окраине села в степной местности забрела незваная гостья.

Кстати говоря, в этот дом нередко заглядывают представители дикой природы: волки, лисы, зайцы. Так, утром 73-летний житель частного дома вышел на кухню и очень испугался. В помещении, забившись в угол, сидела лиса.

От страха пенсионер даже не понял, что за животное проникло в дом. Вызывая спасателей, он уверял, что на его кухне сидит волк.

По словам спасателя, лиса была исхудавшей, явно голодной. Скорее всего, в поисках пищи она и забрела в дом мужчины. Животное забилось в угол.

- Мы поймали незваного гостя с помощью лассо – специальной петли для отлова животных. Затем вывезли лису на безопасное расстояние в поле и выпустили, – рассказал спасатель АСГ Левокумского Максим Ковшарев.

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