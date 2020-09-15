На Ставрополье реализуется программа по созданию временных рабочих мест. Ее участниками уже стали 68 работодателей, которые создали 554 временных рабочих места.

С каждым из работодателей со стороны Минсоцзащиты края заключено соответствующее соглашение. Основная часть рабочих мест создана в санаторно-курортном, агропромышленном и строительном секторах, а также в топливно-энергетическом комплексе и перерабатывающем кластере.

Зарплату устанавливает работодатель в соответствии с российским трудовым законодательством.

При этом за счет субсидий федерального центра компенсируются затраты в объеме минимального размера оплаты труда (МРОТ), увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Безработные, занятые на общественных работах, по-прежнему продолжат получать пособие по безработице.

В целом до конца года в крае, согласно программе, необходимо создать 1639 временных рабочих мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Ставрополья рассказал, когда откроются кинотеатры в крае

Во время прямой линия губернатора Ставрополья горожане спрашивали, когда откроются кинотеатры в крае (подробнее)