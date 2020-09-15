Злоумышленники с ножом напали на магазин в Ставрополе

В Ставрополе задержали двух злоумышленников. Вооруженные ножом мужчины обокрали магазин, передает пресс-служба МВД России по Ставрополю.

В пустой торговый зал зашла пара мужчин. Один из них стоял у входа, другой подошел к кассе. Угрожая ножом, он потребовал у продавца деньги. Мужчина, испугавшись за свою жизнь, отдал группе 30 тысяч рублей. Злоумышленники с деньгами скрылись.

С заявлением обратился владелец магазина. По камерам видеонаблюдения полицейские нашли мужчин. Ими оказались жители Ставрополя 24 и 32 лет. Они задержаны и доставлены в отдел полиции.

- В настоящее время следственным отделом ОП №1 Управления МВД России по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). В отношении граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сказано в сообщении.