В Железноводске участников «Большой уборки» приглашают на «обед железных великанов»

Фото: пресс-служба администрации Железноводска

В Железноводске 18 сентября пройдет общегородская «Большая уборка». Для участия в субботнике приглашаются все желающие. А после нее, в 14:00 на курорте устроят «обед железных великанов».

Всех участников уборки угостят травяным чаем. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

- Учитывая требования Роспотребнадзора все, участники будут разделены на небольшие группы, обеспечены средствами индивидуальной защиты и необходимым инвентарем. А по завершении общегородского «железного» субботника все вместе отведаем «обед великанов, - рассказал градоначальник Евгений Моисеев.

Кроме этого, участников экофестиваля ждет также киномарафон любимых фильмов. Он начнется на Феррум-площади в 18:00.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске 19 сентября проведут фестиваль «Железный великан». По словам главы курорта, желающие смогут сравнить свои размеры со ступнями, ладонями, бородами, косами и улыбками обитателей древнего Железноводска.

Так, в мэрии подчеркнули, что этот шуточный фестиваль поможет вычислить потомков великих железноводчан.