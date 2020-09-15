В Пятигорске пенсионер на "Волге" сбил школьницу

В Пятигорске 12-летняя девочка попала под машину. Авария произошла 14 сентября днем. Об этом сообщает пресс-служба отдела ГИБДД по Пятигорску.

ДТП случилось в районе Широкой улицы после 14 часов. Водитель "Волги" начал поворачивать со стороны улицы Адмиральского на Бештаугорское шоссе. Светофор разрешал проезд машины. Правда, на дорогу вышла школьница, которая тоже переходила на разрезающий сигнал. Водитель сбил девочку.

Девочку госпитализировали в городскую больницу. Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем "Волги" был 67-летний горожанин. В момент ДТП он был трезвым. За два последних года водитель ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту аварии проводится проверка.