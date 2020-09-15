На Ставрополье «умные шлагбаумы» помогут бороться с автохамами

Фото: пресс-служба администрации Железноводска

Видеошлагбаумы, оснащенные цифровой системой видеоаналитики, установят на подъездах к Курортному озеру «30’Ка» и Феррум-площади Железноводска.

Глава курорта Евгений Моисеев сообщил, что система видеонаналитики будет автоматически срабатывать при фиксации госномеров спецавтотранспорта, пожарных машин, автомобилей скорой помощи» и правоохранителей.

Для остальных проезд будет недоступен:

- К сожалению, наличие в Курортной зоне территории согласованных с ГИБДД предупреждающих дорожных знаков не останавливает некоторых водителей, которые позволяют себе ездить на автомобилях по пешеходной зоне, и установка «умных шлагбаумов» поможет решить эту проблему, - говорит Евгений Моисеев.

Только за последнее время цифровая платформа «Умный Железноводск» зафиксировала три случая заезда автомобилей в Курортную зону. Нарушителей оштрафовали.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске 18 сентября пройдет общегородская «Большая уборка».

Для участия в субботнике приглашаются все желающие. А после нее, в 14:00 на курорте устроят «обед железных великанов».

Всех участников уборки угостят травяным чаем. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.