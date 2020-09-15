По факту расстрела бизнесмена в Ингушетии открыли уголовное дело

В Ингушетии открыли уголовное дело по факту расстрела предпринимателя Ахмеда Баркинхоева. Личность нападавшего еще не установлена, передает пресс-служба Следственного комитета по Республике Ингушетия.

Инцидент произошел 14 сентября, после 18 часов. Баркинхоев по пути домой заехал в продуктовый магазин по проспекту Базоркина в Назрани. На выходе его ждал киллер, который выстрелил в жертву. Предприниматель скончался на месте. По факту возбуждено уголовное дело по первой части 105 статьи УК РФ (убийство). Исполнитель пока не найден. Известно только, что мужчина скрылся на белой "четырнадцатой".

Возможными причинами могли стать кровная месть и конкуренция. По данным "Интерфакса", смерть бизнесмена могла быть связана с убийством двух мужчин в начале сентября. Тела нашли в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser. Из машина пропали деньги.