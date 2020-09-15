Канатные дороги Карачаево-Черкесии - в десятке самых впечатляющих в стране

Канатные дороги Домбая и Архыза КЧР вошли в Топ-10 самых впечатляющих канатных дорог России, заняв 7-е место в списке.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос пользователей социальных сетей и выявил, где самые впечатляющие канатные дороги в России. Большинство туристов (39,3%) впечатлили канатные дороги на курорте Красная Поляна в Краснодарском крае.

Другой группе опрошенных (26,98%) больше понравилось спускаться и подниматься на канатке Мисхор - Ай-Петри в Крыму.

«Бронзу» (9,09%) получили две канатные дороги в Геленджике, которые расположены на расстоянии примерно 1,7 км друг от друга и поднимают туристов до вершины Маркотхского хребта.

По данным опроса Tvil.ru, пользователи соцсетей также отметили впечатляющие виды с канатных дорог в Москве (5.87%), Приэльбрусье (5.28%), Нижнем Новгороде (4.99%), в Домбае и Архызе (4.99%), Пятигорске и Кисловодске (2.93%), Уфе (0.59%).