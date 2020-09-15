На Ставрополье осужденным пытались передать в орехах 74 сим-карты

Фото: пресс-служба УФСИН по Ставрополью

Случай произошел на территории исправительной колонии №11. Так, при досмотре бандероли на имя одного из осужденных сотрудники учреждения обнаружили 74 сим-карты, спрятанные в орехах. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю.

Там же и отметили, что попытки передачи средств мобильной связи в исправительные учреждения региона предпринимаются нарушителями регулярно. А способы злоумышленники выбирают различные.

Напомним, в августе сотрудники исправительной колонии №1 пресекли очередную попытку доставки запрещенных веществ. Так, в посылке, адресованной осужденному, обнаружили вещество зеленого цвета, спрятанное в тюбике с кремом для бритья.

По заключению экспертизы вещество признано наркотическим: тетрагидроканнабинол.