На Ставрополье осужденным пытались передать в орехах 74 сим-карты

Фото: пресс-служба УФСИН по Ставрополью
Случай произошел на территории исправительной колонии №11. Так, при досмотре бандероли на имя одного из осужденных сотрудники учреждения обнаружили 74 сим-карты, спрятанные в орехах. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю.
Там же и отметили, что попытки передачи средств мобильной связи в исправительные учреждения региона предпринимаются нарушителями регулярно. А способы злоумышленники выбирают различные.
Напомним, в августе сотрудники исправительной колонии №1 пресекли очередную попытку доставки запрещенных веществ. Так, в посылке, адресованной осужденному, обнаружили вещество зеленого цвета, спрятанное в тюбике с кремом для бритья.
По заключению экспертизы вещество признано наркотическим: тетрагидроканнабинол.